Julian Alaphilippe gaat meteen voor geel in de Tour, maar: “Met Van Aert en Van der Poel weet je nooit wat er gaat gebeuren”

Julian Alaphilippe mikt in de eerste plaats op ritwinst in de Tour de France. “Er liggen een aantal kansen in die beginfase”, zegt de wereldkampioen. “Pas na een week maken we het bilan op voor de rest van de Tour.”

De wereldkampioen werd vorige week vader, maar is intussen alweer aan het werk. Zaterdag start hij in zijn vijfde Tour de France. Hij won in totaal al vijf ritten en droeg al verschillende dagen de gele trui. “Ik ben heel blij dat ik hier voor de vijfde keer aan de start sta”, sprak hij op een online persmoment. “De Tour is altijd een speciaal moment in het seizoen. Ik kom hier met ambitie aan de start, wil het goed doen en profiteren van de ploeg die me hier zal bijstaan. Tegelijkertijd wil ik ook genieten van de Tour, van het publiek dat opnieuw langs de kant mag staan. Dat zal het ook bijzonder maken.”

“We hebben met de ploeg daarnet de eerste etappe verkend. Het is een mooie finale, veel moeilijker dan ik me had voorgesteld en ik ben blij dat we die verkenning hebben afgewerkt. Die finale is pittiger dan ik had verwacht, lastiger dan de etappe met aankomst op de Mûr-de-Bretagne daags nadien.”

© PRESSE SPORTS

De Fransman weet dat naar hem gekeken zal worden in die eerste twee ritten.

“Het zijn finales die me ligt, bij beide etappes”, ging hij verder, “maar ook voor andere renners die in vorm zijn, zoals Wout van Aert die Belgisch kampioen werd en Mathieu van der Poel om twee namen te noemen. Met hen weet je nooit wat er gaat gebeuren. Het wordt een interessante finale en het wordt zaak om je inspanning goed te doseren, die aankomsten zullen pijn doen. Er zal alleszins heel wat nervositeit zijn, velen hebben de gele trui als doel, net als ik, dus dat maakt het altijd wat chaotischer in die eerste dagen”, voorspelt hij.

“Daarna volgt nog een tijdrit op dag vijf. In de Ronde van Zwitserland tankte ik vertrouwen in de tijdrit, maar hier staan wel meer specialisten aan de start en het is niet echt een parcours op mijn maat. Ik ga alles geven voor dat geel. Het klassement daarna? We zien wel, we maken een bilan op na de eerste week. Zoals we dat ook in 2019 deden. Ik ben nu op dit moment enorm gefocust op de eerste week en niet bezig met wat daarna volgt. Het zal heel moeilijk zijn om het scenario van 2019 te herhalen. Of het een Tour op mijn maat is? Dat zou ik niet zomaar zeggen, maar er zijn inderdaad niet zo veel aankomsten bergop (slechts drie op een berg).”

“Ik hoop dat we een mooie strijd krijgen om het geel”, zei hij nog. “Zelfs van bij de start, aangezien er niet zo veel aankomsten bergop zijn. Het zal alleszins niet alleen tussen de twee Slovenen gaan (Pogacar en Roglic.)”