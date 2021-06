Genkt beloont zijn fairtrade-vrijwilligers

2021 is voor Genk een Fair Trade feestjaar. De Genkse Oxfam-Wereldwinkel blaast dit jaar dertig kaarsjes uit, stad Genk mag zich reeds 15 jaar trotse drager van de Fair Trade titel noemen. Om de Genkse vrijwilligers voor hun inzet te belonen, organiseerde de Fair Trade trekkersgroep samen met de stad afgelopen zondag een gezellige fairtrade ontmoeting in het Heempark.

Met een mooie score van A op de Fair-O-meter blijft Stad Genk zich op de kaart zetten als voortrekker van eerlijke handel. In 2021 doet zij dit al 15 jaar. Dit kan enkel door de vele fairtrade vrijwilligers die in de stad actief zijn. Zo hebben de vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkel Genk gedurende deze coronaperiode moedig hun winkel opgehouden. Maar ook Fabriek Ecologique en Zuiderlicht zijn organisaties die zich in Genk inzetten voor duurzame en eerlijke economie. Om hun vrijwillige inzet in de bloemetjes te zetten, organiseerde Stad Genk in samenwerking met de Fair Trade trekkersgroep een vrijwilligerswandeling in het Molenvijverpark. Zij werden getrakteerd op een (h)eerlijke koffie en goodie bag met eerlijke producten. Tijdens de wandeling werd hun kennis getest met een Fair Trade quiz. Het werd een fijn weerzien! Ook samen met het grote publiek zal dit fairtrade feestjaar gevierd worden. Tijdens de Week van de Fair Trade, van 6 t/m 17 oktober, worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud.