De Rode Duivels mogen de bubbel tijdens het EK niet verlaten en familiebezoek is (nog) niet toegelaten in het basecamp in Tubeke. Vanmiddag maakte Romelu Lukaku van de gelegenheid gebruik en plezierde hij zijn fans met een Q&A op Twitter. “Kompany kent me het beste” reageerde hij op de vraag wie zijn moeilijkste tegenstander ooit was.