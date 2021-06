Asfalteringswerken op E314 richting Limburg: donderdagavond ernstige hinder verwacht

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf woensdagavond aan het wegdek op de E314 richting Limburg, over een lengte van anderhalve kilometer, tussen Wilsele en Aarschot. Normaal gezien zouden de werken eerder deze week al hebben moeten plaatsvinden, maar door de overvloedige regenval van de voorbije dagen is de planning gewijzigd. Het verkeer wordt tijdens de werken over één versmalde rijstrook gestuurd. Vooral donderdag, tijdens de avondspits, wordt er ernstige hinder verwacht.