Mark Cavendish beleefde “schok” toen hij naar Tour mocht en jaagt op Eddy Merckx: “Ik ga mijn stinkende best doen”

LEES OOK. Patrick Lefevere ‘strikes again’: Specialized verlengt contract met Deceuninck - Quick-Step voor zes jaar

Uiteraard toonde Lefevere zich verheugd met de contractverlenging, gevraagd naar z’n verwachtingen voor de Tour verbaasde de teambaas niet. “Zoals iedereen weet, ben ik nooit blij”, grapte hij. “Ik wil altijd winnen, zoveel mogelijk winnen. We zijn een team dat veel wint en dat zie ik ook graag de komende Tour. We hebben geen klassementsrenner in de ploeg, maar met Julian, Mark en Julian hebben we een paar sterke renners in de rangen die op verschillende terreinen uit de voeten kunnen. Mark heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour. Hij is er hier vandaag bij en heeft na Eddy Merckx de meeste ritoverwinningen op z’n naam staan. We kijken er naar uit om hem op de best mogelijke manier te loodsen in de sprint.’

Cavendish vervangt Sam Bennett die vorig jaar het groen won, maar nu wegens een blessure en wat teamperikelen niet aan de start staat in Brest.

“Het was voor mij ook een schok dat ik er plots bij was”, aldus de Britse sprintbom in het persmoment. “Ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou zitten. Als je me dit een jaar geleden had verteld, dan had ik het niet geloofd. Dus ik zou liegen als ik zeg dat het voor mij geen verrassing is. Ik ben blij dat ik hier mag koersen en we starten hier met een supersterk team om succes te oogsten. Kasper won de Ronde van Vlaanderen, Julian won al enkele ritten in de Tour, dat zijn grote troeven.”

© BELGA

Merckx

Op vragen of hij het record van Merckx (34 ritten) kan evenaren of dat hij een rit kan winnen, antwoordde de Manxman in zijn eigen stijl. “Ik ben last minute opgeroepen. Mijn conditie is goed, ik heb al veel sprinters geklopt en dat geeft me vertrouwen voor wat komt. Ik ga alleszins mijn stinkende best doen om een rit te winnen.”

Mikt hij op één of meerdere ritten? “Ik heb in mijn carrière 30 ritten in de Tour gewonnen”, stelde hij. “Ik weet hoe moeilijk het is er om één te winnen. Er zijn renners wiens seizoen geslaagd is of hun carrière zelfs als ze één rit winnen. Als ik goed genoeg ben voor één zege, fijn, win ik er 50 (lacht), dan is het ook goed.”