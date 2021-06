Geen eerste prikken meer met AstraZeneca in Brussel, J&J moet vaccinatiegraad nu verhogen

In de vaccinatiecentra in het Brussels gewest zullen er geen eerste prikken meer gegeven worden met het AstraZeneca-vaccin. Dat maakt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie woensdag bekend. Het Johnson & Johnson-vaccin zal nu aangeboden worden om de vaccinatiegraad verder te verhogen in de hoofdstad.

Zoals aangeraden door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beslist om het AstraZeneca-vaccin niet als eerste prik toe te doen aan Brusselaars. Het zal enkel nog gebruikt worden als tweede dosis voor mensen die hun eerste prik al gehad hebben. Door de gebrekkige leveringen van AstraZeneca komt anders het vaccinatieschema in gevaar.

Nu er wel voldoende vaccins van Johnson & Johnson voorhanden zijn, wordt dit via inschrijvingsplatform Bruvax wel aangeboden. Daarnaast is vaccinatie met de vaccins van Moderna en Pfizer ook nog steeds mogelijk. Brusselaars die jonger zijn dan 41 en toch het vaccin van Johnson & Johnson wensen te krijgen, want hier is maar één dosis van nodig, kunnen zich hier ook voor inschrijven. Zij moeten hiervoor hun toestemming geven bij het maken van de afspraak online, ofwel ter plaatse op de dag van vaccinatie.

In het Brussels gewest is de inschrijving voor vaccinatie opengesteld voor iedereen van 18 jaar of ouder. Brusselaars die 65 jaar en ouder zijn, kunnen zelfs zonder afspraak naar de vaccinatiecentra voor hun inenting. Personen van 16 en 17 jaar kunnen zich inschrijven op de wachtlijst.