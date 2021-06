Sociaal Huis wil de mantelzorgers met een nieuwe premie ‘ontzorgen’

Tijdens de laatste vergadering van de gemeente- en OCMW-raad werd een nieuwe premie goedgekeurd die mantelzorgers moet toelaten even wat tijd voor zichzelf vrij te maken. Deze ‘ontzorgpremie’ is geplafonneerd tot 100 euro per jaar.

“Via het nieuwe ontzorgbudget steken we onze mantelzorgers graag een hart onder de riem. We moedigen hen aan om nu en dan aan zichzelf te denken en voldoende rust te nemen” aldus burgemeester Mark Vos.

“Met deze jaarlijkse ‘ontzorgpremie’ willen we het harde werk van de mantelzorgers erkennen. Graag geven we hen met een financiële stimulans de kans om even te ‘ontzorgen’. We doen een warme oproep om gebruik te maken van dit budget dat bijvoorbeeld kan dienen om een oppas in te schakelen, kortverblijf te bekostigen of de factuur van het woonzorgkruispunt te financieren” verduidelijkt schepen van welzijn Mathieu Eycken.

De premie, die maximum 100 euro per jaar bedraagt, werd niet door alle raadsleden met applaus onthaald. Terwijl raadslid Mieke Loyens (CD&V) het voorstel verdedigde vanuit haar ervaring als mutualiteitsmedewerker vonden de raadsleden Marie-Elise Smets (Open VLD) en Yves Chanson (N-VA) de premie veel te laag en getuigen van gebrek aan realiteitszin. “De vroegere mantelzorgpremie van 250 premie had nauwelijks of geen aftrek; voor een premie van 100 euro loopt - gezien de administratieve rompslomp - beslist niemand warm” was de ondertoon van hun tussenkomst. Het amendement van Steven Coenegrachts (Open VLD) om het bedrag van de premie op te trekken werd niet aangenomen. (eva)