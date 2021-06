In de prachtige neogotische kloosterkerk van Gerkenberg vieren 22 kunstenaars onze herrijzenis op ‘Hallelujah!’. — © Raymond Lemmens

Wie zoekt naar verstilling in de prachtige Kloosterkerk van Gerkenberg in Bree, komt even bedrogen uit. Op de expo ‘Hallelujah!’ vieren 22 kunstenaars luidkeels onze verrijzenis na corona.