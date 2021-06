Derde moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen komt niet vrij

Galip Kurum, één van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, komt voorlopig niet vrij. De strafuitvoeringsrechtbank (SURB) had recent beslist dat de man niet in aanmerking kwam voor een voorlopige invrijheidsstelling. Kurum was tegen die beslissing naar het Hof van Cassatie gestapt, maar dat hof zag geen reden om de beslissing van de SURB te verbreken. Eerder werden de twee andere moordenaars, Hassan Iasir en Noureddine Cheikhni, wel onder elektronisch toezicht geplaatst, tot groot ongenoegen van de slachtoffers en de politievakbonden.