Patrick Lefevere ‘strikes again’: Specialized verlengt contract met Deceuninck-Quick Step voor zes jaar

Zowel Mike Sinyard, CEO van Specialized, als Patrick Lefevere, de teambaas van Deceuninck-Quick Step, toonden zich tevreden met het gesloten akkoord.

“Specialized was de voorbije jaren een essentieel onderdeel van ons succes”, liet Lefevere optekenen. “Je hoeft er alleen maar de resultaten op na te slaan om te zien wat hun aanzien is in de professionele wielersport. Het is voor de hand liggend om te zeggen dat de uitrusting van onze atleten van de beste kwaliteit moet zijn. En dat levert Specialized ons. We evolueren samen. Met hun drang naar innovatie en oog voor detail is Specialized een perfecte technische partner.”