Het stadsbestuur van Genk gaat de strijd aan met snelheidsovertreders. De stad trekt maar liefst 1,8 miljoen euro uit voor elf nieuwe trajectcontroles op haar grondgebied. De snelheidscontroles komen op de belangrijkste verbindingswegen in de stad. Volgens burgemeester Wim Dries is de investering noodzakelijk want 7 op de 10 Genkenaren storen zich aan snelheidsduivels en hardnekkige bestuurders die maar al te vaak op het gaspedaal staan.