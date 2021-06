Een vrolijke kaftan en comfortabele sokjes:de favorieten van de Billie-redactie

Happy in mijn kaftan

Aafje, lay-out: “Wie heeft er na zo’n coronajaar geen nood aan wat vakantiegevoel? Toen ik dit luchtige, kleurrijke jurkje zag, was ik meteen verkocht. Het ziet er prachtig uit én werkt wegdromen naar boeken lezen naast een Frans zwembad in de hand.” Happy Few Jurk Figues Rouges – 44,95 euro.

Comfortabel in sneakers

Ann, eindredacteur: “Sinds een interview met de topvrouw van Falke in het – toen nog – Nieuwsblad Magazine, draag ik wel vaker panty’s van het merk. En ook hun sneakerkousjes zitten héél comfortabel.” Falke – 9,95 euro. www.zalando.be

Smaller gezicht dankzij een zonnebril

Lien, redacteur: “Enige tijd gelezen las ik op Billie.be dat de zonnebril uit de jaren negentig opnieuw helemaal hip is. Tegelijk zou hij ronde gezichten zelfs een beetje versmallen. Meer redenen heb ik niet nodig om er eentje te kopen. Burberry – 220 euro.www.debijenkorf.be

Speel je troeven uit

Aafje, lay-out: “Coronakilo’s, allemaal goed en wel, maar om die reden uit het zwembad blijven, dat gaan we nu ook niet doen. De oplossing? Pers jezelf niet in een badpak van vorig jaar, koop een nieuw in een maatje groter. In dit exemplaar steel ik vanzelf de show (denk ik toch).” Barts Badpak Solid Shaping – 79,99 euro.

Rokje en shortje in één

Ann, eindredactrice: “De oudste dochter houdt van shortjes én rokjes. Win-win dus met dit vrolijke en zacht geprijsde exemplaar van Lemon Beret – 9,95€”. www.zalando.be

