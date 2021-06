Peter Zulj verlaat Anderlecht voor Istanboel Basaksehir

Paars-wit nam Zulj in januari 2019 over van Sturm Graz. Na 40 wedstrijden (en geen enkel doelpunt) in het shirt van de Belgische recordkampioen leende Anderlecht hem begin dit jaar uit aan Göztepe. Bij zijn debuut trof de Oostenrijkse international (11 caps) twee keer raak voor de Turkse eersteklasser. In 16 wedstrijden in de Süper Lig scoorde hij vier keer en was hij goed voor twee assists.

Uiteindelijk wist Zulj reeksgenoot Basaksehir in die mate te overtuigen, dat de club uit Istanboel hem vastlegde.