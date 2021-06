Erik Van Looy zei als presentator van De Slimste Mens dat hij nog nooit in Bokrijk is geweest. Dat kan hij sinds dinsdag niet meer herhalen. — © Luc Daelemans

GENK

Het was Igor Philtjens, voorzitter van Bokrijk, niet ontgaan dat Erik Van Looy (59) als presentator van het populaire tv-programma ‘De Slimste Mens ter had gezegd dat hij nog nooit in Bokrijk was. Dinsdag was het zover.