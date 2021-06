Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft het Hof van Cassatie gevraagd om het arrest van het Brusselse hof van beroep in de zaak van ex-parlementslid Christian Van Eyken deels te verbreken. De rechtbank in Brussel had Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot veroordeeld tot 27 jaar cel voor moord. Volgens de magistraat heeft het hof de strafbepaling niet correct beargumenteerd.