Ex-atletes Kim Gevaert en Laurence Rase geven je zelfvertrouwen voor het lopen een boost met de ‘combat warm-up’

Tijdens de warm-up, die bedoeld is om je spieren los te maken voor je loopsessie, leer je onder meer enkele verdedigingstechnieken. Want je moet ook mentaal klaar zijn om te sporten – zo is de redenering. Als je je oncomfortabel of onveilig voelt in de buitenomgeving of je speelt met angstige gedachten, dan kun je niet optimaal genieten van de sport en haak je misschien wel af.

“We merken dat vrouwen soms geremd zijn wanneer ze alleen buiten sporten omdat ze zich niet comfortabel voelen”, zegt Nicolas Coppens, marketingmanager van Garmin. “We kunnen niet alle onveiligheid of angsten wegnemen, maar we kunnen vrouwen wel een hart onder de riem steken door hen oefeningen aan te bieden die je zowel fysiek als mentaal voorbereiden op je hardloopsessie.”

En dat is precies wat ex-hardloopster Kim Gevaert en ex-taekwondoka Laurence Rase ook deden. Elk vanuit hun expertise werden drie opwarmoefeningen ontwikkeld die je lichaam en je geest klaarmaken om te gaan lopen.

Bekijk de oefeningen hieronder.