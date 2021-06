Leerlingen Handelsschool in hun sas bij sluizencomplex Godsheide

Stromend water wordt gebruikt om een turbine in werking te zetten en het gebruik van waterkracht brengt geen vervuiling met zich mee. Met vallend water kan je dus elektriciteit maken. En dat is net wat er bij een sluizencomplex gebeurt. In Godsheide herrees dan ook in 2018 een gloednieuw pompstation. Het Albertkanaal loopt vanuit de Maas in Luik via Limburg naar de Schelde in Antwerpen. Op dit traject van 130 kilometer overbruggen zes sluizen een hoogteverschil van 56 meter. Die afdaling gebeurt in zes stappen via zes sluizen. Eén van die sluizen ligt in Godsheide. Ze werd gebouwd in de jaren 30. Haar hoogste punt ligt bijna 39,8 meter boven de zeespiegel en heeft een verval van 10,1 meter. Het is als het ware een mini-waterval. De sluis wordt gevuld met 53 000 kubieke meter water, wat komt overeen met 17 olympische zwembaden. De zogenaamde Archimedesschroeven (ontwikkeld door Archimedes ruim 200 jaar voor Christus) worden gebruikt om het water naar omhoog te ‘draaien’. Op 3,5 minuut kunnen ze de inhoud van een volledig Olympisch zwembad verplaatsen. Bovendien hebben deze schroeven een bijkomend voordeel. Bij klassieke systemen worden vissen vaak meegezogen en fijngemalen. In Godsheide zitten ze als het ware in een reuzenroetsjbaan en voert de stroom hen veilig mee. Hernieuwbare energie is een brandend actueel actueel thema. De leerlingen werden zich bewust van het belang van hernieuwbare energie. Het was een leerrijke uitstap.