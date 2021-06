OPROEP. Stuur hier uw mooiste zomerfoto’s in en vind ze terug in Goesting

De zomer is begonnen, bijna vakantie! De redactie van ons weekendmagazine Goesting verzamelt de mooiste beelden van onze lezers, om de zomer van 2021 in Limburg te eren. Stuur uw kiekje in, en maak kans op een iPhone 12.

We waren bijna echt vergeten, hoe schoon de zomer wel kan zijn… zingt Stijn Meuris in Noordkaaps hit ‘Ik Hou van U’. Om niet te vergeten hoe mooi de zomer hier in Limburg kan zijn, vraagt de redactie van weekendmagazine Goesting om je mooiste foto’s in te sturen. Maak in de maand juni, juli of augustus van dit jaar een prachtige foto die de schoonheid van Limburg en/of dat heerlijke zomergevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via onderstaand formulier. De mooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek op de backcover van Goesting, en komen in een poll terecht: eentje in juli, en eentje in augustus. De twee inzenders van de foto die de meeste stemmen van onze lezers verzamelt, winnen een iPhone 12. Hoe schoon is dat?

Ondervind je problemen met het toevoegen van een foto via het formulier hieronder? Stuur jouw tip dan in via deze link.

