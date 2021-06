Test Aankoop: “Aftersun niet echt doeltreffender dan eenvoudige bodylotion”

Net zoals bij bodylotions, is de voornaamste functie van aftersun het hydrateren van de huid. Daarom testte consumentenorganisatie Test Aankoop het hydraterende effect van 16 aftersuns en 3 klassieke bodylotions.

De test verliep als volgt: voor het product een eerste keer werd aangebracht, werd bij 20 personen de hydratatie van de huid gemeten. Na het aanbrengen van het product werd vervolgens gedurende zes uur elk uur de hydratatie van de huid opnieuw gemeten.

“Alle aftersunproducten claimen op hun verpakking een hydraterend effect te hebben, maar alleen het product van Yves Rocher scoort op deze parameter hoger dan de hydraterende bodylotions”, aldus de consumentenorganisatie. “Zes producten zorgen slechts voor een middelmatige hydratatie en minder dan het geval is met een klassieke vochtinbrengende lotion, met name de merken Avène, Nuxe, Hema, Bioregena, Vichy en Corine de Farme.”

Zacht

Van de zestien producten beweren ook veertien producten dat ze een huidverzachtend effect te hebben, en zes vermelden een verkoelend effect. “Beweringen die echter door geen enkele wetenschappelijke laboratoriumtest worden gestaafd. Om na te gaan in hoeverre deze beloften worden nagekomen, liet Test Aankoop elk van de producten door dertig personen testen.” De test werd zo georganiseerd dat noch de testers noch de toezichthouders het gebruikte product kenden. De testers werd onmiddellijk na het aanbrengen gevraagd naar hun bevindingen.

Vrijwel alle geteste producten – aftersun of vochtinbrengende lotion – scoorden goed op het verkoelende effect, op uitzondering van Bioregena dat slechts een gemiddelde score kreeg. Het product dat als beste uit de test kwam, was een vochtinbrengende lotion, Nivea’s Classic Body Lotion. Hetzelfde gold overigens voor het verzachtende effect. Zowel de aftersun als de bodylotion gaven de testpersonen een zachter gevoel op de huid.

Duurder

De doeltreffendheid mag dan ongeveer hetzelfde zijn, de prijs is dat niet. “Uit onze marktanalyse blijkt dat een gewone bodylotion gemiddeld ongeveer 38 euro per liter kost, terwijl voor de geteste aftersunproducten gemiddeld ongeveer 47 euro per liter wordt betaald”, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Met andere woorden: aftersunproducten zijn gemiddeld 24% duurder terwijl dat verschil niet kan worden gerechtvaardigd wanneer men de kwaliteit van deze twee soorten producten vergelijkt. Aftersunproducten van Yves Rocher, Garnier en Nivea kosten zelfs meer dan het dubbele van de prijs van de klassieke vochtinbrengende lotion van hetzelfde merk.”