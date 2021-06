OPROEP. Waar eet jij het lekkerste ijsje van Limburg?

Heerlijk, zo’n versgedraaid bolletje vanille-ijs. Maar waar in Limburg eet je de beste? Laat het ons weten, en maak kans op één jaar gratis ijs in jouw favoriete zaakje.

In welke ijsjeszaak in Limburg eet je het lekkerste zelfgemaakte en vers gedraaid vanille-ijs van Limburg? Samen met onze lezers gaan we op zoek naar het beste bolletje ijs. Stem mee op jouw favoriete ijsjeszaak en maak kans op één jaar lang gratis ijs! Stemmen kan via onze nieuwsapp, vanaf nu tot en met 11 juli.

De vijf ijsjeszaken die de meeste stemmen van onze lezers verzamelen, krijgen midden juli een bezoekje van onze jury, met topchef Jo Grootaers van restaurant Altermezzo in Tongeren, Goesting-journalist en culi-kenner Rudi Smeets en fulltime ijsjesliefhebber en radiopresentatrice Anke Buckinx. Zij proeven het ijs van de vijf finalisten, en hakken de knoop door: welke ijszaak draait het Lekkerste IJsje van Limburg? De winnaar maken we op zaterdag 17 juli bekend in ons weekendmagazine Goesting. ansm