COLUMN FRANCIS MASURE: Cultuurcafé

Het gaat goed met Sint-Truiden, reeds enkele weken niet meer op de voorpagina. Zelfs bij nieuwssite Trudocs is het vrij windstil, daar wordt enkel uitgekeken naar 15 juli, de vermeende datum dat het ziekenbriefje van Veerle Heeren zou vervallen. De (media)storm is geluwd. En dat is goed nieuws, kan er eindelijk wat aandacht besteed worden aan de stilaan terugkerende ‘normale’ levenswijze van de Truienaar. Daar hoort voor een groot deel cultuur bij. Menig culturele vereniging haalt stilaan de kop uit het zand en hervat haar bezigheden. Repetities komen terug op gang, De Roxy is haar opvoeringen herstart, en er is veel belangstelling voor het programma van ons eigen Cultureel Centrum. Ik wil jullie hieromtrent graag op een nieuwigheidje attent maken: Cultuurcafé De Fwajee. Echt nieuw is de foyer natuurlijk niet. Reeds jaren maakt deze prachtige aanbouw deel uit van de academiezaal, in eerste instantie als technische ruimte, maar ook en vooral als inkom en ontvangstruimte voor de bezoekers van de prachtigste concertlocatie van het land. De academiezaal zelf dateert al van midden jaren 1800 als deel van de benedictijnenabdij. De site werd toen uitgebreid met deze achthoekige zaal die moest dienen als Salle Réthorique, zeg maar vergaderzaal, voor de seminaristen. Veel Truienaars kennen de zaal enkel als plaats waar je een drankje uit een beperkt aanbod kon nuttigen na een klassiek concert. En waar je naar de prachtige bootlichten kon staren en je jezelf alleen maar kon afvragen: “Verdorie wat een mooie kunstwerken van lampen, die moeten nogal iets gekost hebben. Spijtig dat er maar enkele effectief werken”. Maar daar komt nu dus verandering in, niet in die lampen want die werken nog steeds niet. Maar de nieuwe uitbater wil er iets meer van maken dan een veredelde kantine. In oktober vorig jaar kregen we al een klein voorsmaakje, dat in de kiem gesmoord werd door de tweede lockdown. De Fwajee werd omgevormd tot een gezellig jazzcafé, uniek in Haspengouw. Daarom dat jazzclub Jazz-O-Bay (Hesbaye: tweede landstalig voor Haspengouw) er iedere maand zo’n sessie wil organiseren. Ik kreeg toen een optreden voorgeschoteld van Genkenaar Carlo Nardozza waar je niet alleen als koperblazer stil van werd, wat die uit zijn instrument kreeg bezorgde me toch wel enkele kippenvelmomentjes.Hou vanaf nu dus het programma van Cultuurcafé de Fwajee goed in het oog want de nieuwe uitbaters hebben plechtig beloofd om er heel regelmatig een unieke eventlocatie van te maken. En nog een extraatje: er is een heel uitgebreid aanbod aan Limburgse bieren en zelfs Limburgse wijnen. Een echte aanwinst voor Sint-Truiden.