Wellense kinderen tussen 3 en 12 krijgen bonnetjes voor de kermis

Normaal wordt de jaarlijkse kermis in Wellen feestelijk geopend, en krijgen de aanwezige kinderen dan bonnetjes voor de attracties. “Dat ligt dit jaar door corona uiteraard wat moeilijker,” zegt burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). “Enkele weken geleden wisten nog niet eens of de kermis wel kon doorgaan. Alles moet wat rustiger verlopen, zonder een samenscholing te veroorzaken. Daarom worden de bonnetjes deze keer vooraf verdeeld via de activiteitenkalender, die jaarlijks naar onze kinderen van 3 tot 12 jaar gaat. Elk bonnetje is 1 euro waard, zodat ze allemaal wat kermis kunnen vieren. Op die manier geraken de bonnetjes last minute toch nog bij onze kinderen.” De kermis van Wellen gaat door op zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 juni. Uitzonderlijk staat die niet alleen in de Dorpsstraat, maar ook aan de sporthal de Bloken. TR