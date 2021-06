Bolsterkoor na lange tijd weer samen

De meeste koorleden waren paraat. Vooraf werd er wat bijgepraat en daarna gezongen in de grote zaal Cité, alles coronaveilig; open ramen, afstand, enz. Het was een blij weerzien na ruim een jaar en het was lang geleden om het Bolsterkoor nog eens met zo veel enthousiasme te horen zingen. De volgende keer brengt dirigente Mieke een nieuw bewerkt lied in het Cité-Duits mee. Het is een straatliedje dat op een populaire melodie vertelt hoe manmoedig het leven op de Cité ooit wel was. Verder was er nog heel wat te vertellen en werd er ook al vooruit gekeken, want voor dat men er erg in heeft moet er al geoefend worden voor eventuele kerstoptredens.