Thorgan Hazard traint opnieuw mee, basisspelers krijgen rust

Roberto Martinez kondigde eerder al aan dat zijn troepen dinsdag en woensdag zouden focussen op rust en recuperatie. Het is dus logisch dat de basisspelers van maandag binnen bleven en de anderen in een ontspannen sfeer op het trainingsveld verschenen.

België, groepswinnaar in poule B na een 9 op 9, speelt zondag (21u) in Sevilla in de achtste finales tegen een nog te bepalen tegenstander. Hoogstwaarschijnlijk treffen de Duivels de nummer drie uit groep E of F. In die poules staat woensdagavond de laatste speeldag op het programma.

Ter herinnering, de groep van Roberto Martinez bestaat uit nog slechts 25 spelers nadat Timothy Castagne in de eerste match tegen Rusland (3-0) een dubbele oogkasbreuk opliep.