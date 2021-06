De Nederlandse politie heeft in een watergang bij het Zeeuwse Aardenburg de mobiele telefoon van de vermoorde Ichelle van de Velde gevonden. Samen met specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de politie of er nog data uit het toestel kunnen worden veiliggesteld, aldus de politie woensdag. Hoofdverdachte in de zaak is een Belgische vrouw.