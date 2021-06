Naar het werk in een Kate Middleton-outfit? Daar moet je geen blazer van 2.000 euro voor kunnen kopen

Kate Middleton bezocht het Natural History Museum in Londen en trok voor de gelegenheid een roze blazer aan van het Franse modehuis Chloé. Prijskaartje? Zo’n 2.000 euro. Maar voor wie graag nog enkele euro’s overhoudt op zijn bankrekening bestaan er gelukkig budgetvriendelijkere alternatieven.

De hertogin van Camebridge koos voor haar bezoek aan het Natural History Museum in Londen voor een ongedwongen look. Zo combineerde ze een jeans met rechte pijpen, een eenvoudig wit bloesje van Ralph Lauren en comfortabele sneakers van het duurzame Spaanse merk Veja. Om de look een meer formeel tintje te geven, koos ze voor een zalmkleurige blazer van het Franse modehuis Chloé. Helaas voor ons fashionista’s kost het pronkstuk, gemaakt van 100 procent terracotta wol, maar liefst 2.500 dollar (zo’n 2.000 euro).

Kate Middleton — © ISOPIX

Maar voor wie er minstens even stijlvol wil uitzien als de hertogin, er zijn ook tal van budgetvriendelijke alternatieven. Wij zetten er alvast enkele op een rijtje.

1. Linnen blazer met reverskraag en lange mouwen - 49,95 euro bij Zara 2. Roze blazer ‘Deux’ - 119,99 euro bij Eline De Munck 3. Halflange blazer - 139,99 euro bij Esprit 4. Beige blazer - 59,99 euro bij Vero Moda. 5. Lichtblauwe blazer - 99 euro bij & Other Stories