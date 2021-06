PXL-Congress verlicht in regenboogkleuren

Nu de Arena in München niet mag worden verlicht, heeft de gemeente besloten om rond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije andere prominente gebouwen in de stad van de lhbti-kleuren te voorzien. Tal van bedrijven uit de Beierse stad en overal ter wereld volgen het voorbeeld. Ook PXL-Congress in Hasselt kleurt vandaag en morgen in alle kleuren van de regenboog. "Hogeschool PXL heeft sympathie voor het initiatief en werkt hieraan mee als steunbetuiging.” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.