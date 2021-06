Anderlecht staat op het punt Taylor Harwood-Bellis te huren van Manchester City. De 19-jarige centrale verdediger geldt als een van de grotere talenten in zijn generatie en moet bij Anderlecht de strijd aan gaan met Hoedt, Delcroix, Cobbaut en de jongeren Sardella, Lissens en Debast. De verdediger is al in België, en legt vandaag zijn medische testen af.