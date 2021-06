Pete Doherty duikt na jaren op: ooit enfant terrible van de rock-’n-roll, nu onherkenbaar

Hij was jarenlang ’s werelds bekendste junk, en de grootste lapzwans in rock-’n-roll. Een dwarsligger die zijn drugsverslaving ging uitleggen bij de rechter met heroïne op zak. Maar Pete Doherty (42) heeft zijn leven omgegooid. Vandaag leeft de ex van Kate Moss en zanger van The Libertines gezond en wel – mits extra kilo’s – in Frankrijk. Clean, maar nog steeds verslaafd … aan Franse kaas.