De nieuwe Hongaarse wet die de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt “is een schande” en gaat tegen alle Europese waarden in. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag gezegd. Ze heeft haar bevoegde commissarissen de opdracht gegeven de Hongaarse autoriteiten in te lichten over alle juridische bezwaren, nog voor de wet van kracht wordt.