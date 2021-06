Britney Spears getuigt vandaag zelf in de rechtbank: terwijl zij 2.000 dollar per week krijgt, krijgt haar vader een veelvoud

Britney Spears zal zich woensdag in de rechtbank uitspreken over het curatorschap van haar vader Jamie. Die laatste heeft sinds de mentale inzinking van zijn dochter in 2008 het zeggenschap over haar fortuin en neemt alle belangrijke beslissingen in haar plaats. Haar vele fans, die al jaren campagne voeren onder #FreeBritney, kunnen de zaak volgen via een livefeed.