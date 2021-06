Gezocht: vrijwilligers die de grootste fanvlag voor de Rode Duivels willen maken

Het Zonhovense bedrijf Befrako dat de bekende Singer naaimachines in ons land invoert, maakt traditioneel de grootste supportersvlag van ons land. Tijdens de wereldbeker van drie jaar geleden kon daarmee zelfs het plaatselijke gemeentehuis ingepakt worden. Deze keer wil het bedrijf het voormalige moederhuis - tegenwoordige de Hogeschool voor verpleegkunde - langs de Groene Boulevard in Hasselt versieren met een giga-vlag.

“Daarvoor zijn we wel nog op zoek naar vrijwilligers,” laat zaakvoerder Koen Evers weten. “Voorlopig is er stof genoeg om een vlag van 450 vierkante meter te maken. Maar hoe verder de Rode Duivels in het EK groeien, hoe verder onze vlag kan groeien. We hebben allemaal lapjes stof in het zwart, rood en geel van 29 op 29 centimeter, waarop je een persoonlijke boodschap voor onze Rode Duivels kan schrijven. Al die lapjes stof moeten natuurlijk wel aan elkaar genaaid worden. En daarvoor zoeken we dus dringend nog meer vrijwilligers.”

Wie wil komen helpen is nu vrijdag 25 juni welkom van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 26 en zondag 27 juni van 14 tot 18 uur, bij het bedrijf Befrako, kmo-zone Molenheide 4081 in Zonhoven.

TR