Thomas Detry en Thomas Pieters zijn officieel gekwalificeerd voor Olympische Spelen

Golfers Thomas Detry en Thomas Pieters mogen voor ons land deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De internationale golffederatie (IGF) heeft haar officiële lijst van 60 spelers bekendgemaakt die tussen 29 juli en 1 augustus een gooi doen naar olympisch goud.

Detry is 94ste op de wereldranglijst, Pieters 107de. In het olympisch klassement, waarbij rekening wordt gehouden met de beperking van het aantal spelers per land, staan ze respectievelijk op de 29ste en de 31ste plaats. Bovenaan de lijst staat de Spanjaard en de nummer 1 op de wereldranglijst Jon Rahm. Daarna komen vier Amerikanen: Justin Thomas, Colin Morikawa, Xander Schauffele en Bryson DeChambeau. Mochten Detry en Thomas verstek moeten geven, dan is Nicolas Colsaerts, de 251ste van de wereld, eerste vervanger. Tweede vervanger is Kristof Ulenaers, die op twee weken tijd en na twee challengertoernooien 431 plaatsen won op de wereldranglijst en nu 325ste is.

Het olympisch golftoernooi wordt afgewerkt in de Kasumigaseki Country Club in het Japanse Saitama. (belga)