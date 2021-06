ZOMERHACK. Zo verwijder je gemakkelijk de pit uit een avocado

Een barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven makkelijker te maken. Deze week: zo haal je snel de pit uit een avocado.

Wat is het probleem? Voor een smeuïge guacamole of gewoon als extraatje bij je slaatje of boterham: de avocado zal ook deze zomer regelmatig opduiken in onze keuken. En met deze tips haal je in geen tijd de pit, die zich in het midden van de vrucht bevindt, uit de avocado.

De oplossing? Leg de rijpe avocado op een snijplank. Neem een scherp keukenmes en duw de vrucht met de vlakke hand tegen de snijplank. Zo kan de avocado niet wegrollen of bewegen.

Plaats het mes horizontaal tegen de avocado tot je de pit voelt en snij de vrucht in de lengte door. Nu kan je beide zijden met een draaiende beweging van elkaar verwijderen. Het resultaat? Eén zijde met pit en eentje zonder.

Ook voor het verwijderen van de pit is er een trucje, met dank aan Martha Stewart in de Today show. Neem een vochtige doek in de ene hand en leg de zijde met de pit erop. Neem een keukenmes met scherpe punt en duw het mes voorzichtig onder de pit. Draai het mes en de pit komt los. Op deze manier verspil je geen kostbaar vruchtvlees.

Nu blijft enkel nog het vruchtvlees over. Dit kan je met behulp van een lepel uit de schil scheppen of met een klein keukenmesje in blokjes snijden. Trek de schil naar achteren en de blokjes vallen zo op je zomerse salade.