Beroemde Orient Express stopt even in ons land: “Een rit kost 3.000 euro”

De Orient Express zorgde dinsdag voor beroering in onze regio. Toen op onder meer de radio te horen was dat de beroemde trein in Essen eventjes zou stoppen, trokken meer dan honderd liefhebbers naar het station. Uiteindelijk moesten ze tot 23.15 uur wachten.

Normaal zie je de bekende trein uit het boek van Agatha Christie enkel op zijn vaste traject tussen Venetië en Zwitserland, maar momenteel maakt de Orient Express een heen- en terugreis tussen Parijs en Amsterdam. Daarbij rijdt hij ook over de lijn Antwerpen-Essen. Door het slechte weer in de Zwitserse Alpen liep de trein serieuze vertraging op.

De Orient Express zou dinsdagavond in Antwerpen een tussenstop maken, maar dat is niet doorgegaan. Onder meer op de radio was wel te horen dat de trein rond 20.30 uur in het station van Essen zou stoppen, waarna een honderdtal liefhebbers naar daar trok.

Maar omdat er geen stationschef in Essen is, kreeg niemand er te horen dat de trein grote vertraging had opgelopen. Uiteindelijk was het tot 23.15 uur wachten tot de trein even in Essen stopte.

De 7-jarige Mathias bleef speciaal wakker. Voor hem deden de treinbegeleiders zelfs even het raampje open. — © rr

© rr

© kma

Unieke kans

Ook kinderen waren van de partij, zoals Vic (13) uit Essen. “Maar het is een unieke kans”, zei de jonge spotter eerder op de avond.

De meesten spotters kwamen uit de directe omgeving van Essen. Zoals Peter Leys uit Loenhout die het op radio hoorde, zijn eten liet staan en meteen in de auto sprong. “Dit is de beroemdste trein ter wereld. Een rit kost 3.000 euro”, zei Peter die een rijtuig in de trein zou afhuren, mocht hij het geld hebben.

Donderdag nieuwe kans

Ook donderdag is de Orient Express nog in ons land te zien. Hij is dan van 11.47 uur tot 12.32 uur te bewonderen in Essen en komt iets voor 13 uur aan in Antwerpen-Centraal. kma, doro