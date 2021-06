Aperitieven met het Peerse mini-jeugdorkest

Het mini-jeugdorkest is het opstapje naar het jeugdorkest. De allerjongste muzikantjes repeteren en musiceren voor het eerst samen. Dit jaar was dat onder de leiding van Toon Van Geyseghem. Het was een spannend en plezant tegelijk!​ Voor velen was dit concert een eerste concertervaring. Het aanwezige publiek - op veilige afstand - genoot met volle teugen. Wil je zelf ook graag noten leren lezen en een instrument leren bespelen? Dat KAN(L)! De Kunstacademie Noord-Limburg (KANL) biedt verschillende mogelijkheden om een muziekinstrument te leren bespelen, leren zingen, of muziek te leren schrijven (www.kanl.be).