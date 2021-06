De Biehal opent in het najaar nieuwe Kringboetiek Chique de Friemel

Vzw De Biehal heeft momenteel reeds twee vestigingen in Lommel (Kringstore Lommel en Broodjesbar Kristal), maar vanaf het najaar 2021 komt daar een derde vestigingsplaats bij in het commercieel centrum. In de Kerkstraat opent De Biehal een gloednieuwe Kringboetiek Chique de Friemel met specifieke focus op topkwaliteit textiel, waar de betere tweedehandskledij, -schoenen en -accessoires te koop zullen zijn. Zowel in Mol als in Peer baat De Biehal reeds een Kringboetiek uit. De Kringboetiek in Lommel zal volgens hetzelfde concept uitgewerkt worden qua aanbod en inrichting.“Het aanbod van onze Kringboetiek in de Kerkstraat is verschillend ten opzichte van het aanbod in onze Kringstore op de Balendijk. Onze Kringstore is een basiskringloopwinkel met een grote verscheidenheid aan producten zoals meubels, huisraad, boeken en textiel. De nieuwe Kringboetiek richt zich dan weer specifiek op merk-tweedehandskledij van erg goede kwaliteit. Daarnaast zal je er ook heel wat huishoudtextiel terugvinden en ook feestkledij en zelfs trouwjurken zullen in de Kringboetiek permanent een plaats krijgen”, vertelt Jochim Schrooten, coördinator Kring.Ook Bob Nijs, burgemeester Stad Lommel, is erg opgetogen met de nieuwe vestiging in de Kerkstraat. “Kringboetiek Chique de Friemel is een prachtig concept dat een heel divers publiek aantrekt. Er zijn verschillende gesprekken aan voorafgegaan en ik ben tevreden dat De Biehal de knoop heeft doorgehakt om voor hun nieuwe vestiging voor Lommel te kiezen. Goed nieuws voor de Lommelaars en voor onze handelskern.”De voorbereidingen voor de opening van de nieuwe Kringboetiek zijn momenteel volop aan de gang. De start van de werken aan het winkelpand staan gepland voor midden augustus 2021, de officiële opening is voorzien voor 1 oktober 2021.Naast de opening van een nieuwe Kringboetiek ontwikkelt De Biehal momenteel ook een nieuwbouwproject op site Meysterbergen, de voormalige locatie van het oude ziekenhuis in Lommel. Het gebouw zal 4 diensten omvatten: Kringstore Lommel, Grand Café de Biehal met bijbehorende broodjesbar, een strijk- en wasatelier en de burelen van de administratieve diensten. De nieuwbouw is in de beste verstandhouding en samen met het beleid van de Stad Lommel uitgewerkt, resulterend in een circulair en duurzaam gebouw. Voor dit project werd onlangs de Omgevingsvergunning ingediend en de start van de werken is gepland voor het najaar 2021.