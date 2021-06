Kiwanis Maaseik Van Eyck herstart succesvol na de coronacrisis met enkele mooie fundraisingprojecten

Voor de leden van Kiwanis Maaseik een extra motivatie om te starten met enkele mooie fundraising-evenementen. Een van deze evenementen is de 3de editie van 'Kiwanis op wieëg' op 28 september. Deze toertocht door Belgisch- en Nederlands-Limburg is een rondrit waarin fun en amusement op de 1ste plaats staan. Alle wagens zijn welkom, hedendaagse auto's, oldtimers of een leuke youngtimer?Onder het motto "Serving the Children of the World" streeft Kiwanis naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij Kiwanis van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden aan het motto invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.