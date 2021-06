Pasar deelt nog enkele paasprijzen uit

Alhoewel de paasvakantie al een tijdje achter de rug is, stond Pasar nog dik in het krijt bij het jonge deelnemersvolkje aan de paasfotozoektocht.

Uit de groep van de 92 deelnemende volwassenen werden de prijswinnaars al enige tijd geleden getrokken. Lief Vos uit Achel werd de gelukkige winnares van een weekendje Worriken in Butgenbach. Door de coronaperikelen en de ermee gepaard gaande moeilijkheden werd in samenspraak met Centerparcs Erperheide besloten om de gewonnen toegangskaarten voor het subtropisch zwembad pas tegen het begin van de vakantie uit te delen aan de winnaars uit de groep van 28 jonge deelnemers. Van uitstel kwam dit keer geen afstel en vorige week kregen de prijswinnaars hun prijs in de bus. Fenne en Amelie uit Hamont-lo en Rune en Yente uit Pelt waren bij de gelukkigen. Tijdens de zomermaanden kan je weer deelnemen aan 14 wandelingen verspreid over gans de provincie gedurende de twee maanden onder de naam ‘Pasar Zomert’. Meer info op www.pasar.be/zomert onder de knop ‘Limburg’. En je kan door deel te nemen aan minstens 5 activiteiten weer kans maken op mooie prijzen.