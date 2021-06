UEFA lijdt gezichtsverlies: acht Duitse voetbalstadions in regenboogkleuren, rest van de wereld doet mee

De beslissing van de UEFA om te verbieden de Allianz Arena in München vanavond in regenboogkleuren te versieren, valt niet in goede aarde. De (Duitse) voetbalwereld schaart zich achter het Duitse initiatief. UEFA wil naar eigen zeggen politiek en sport gescheiden houden.

De gemeenteraad van de stad München, waar de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije wordt gespeeld, had aan de UEFA toelating gevraagd om de Allianz Arena in de kleuren van de regenboog te verlichten. Dit als protest tegen recente Hongaarse wetten waarbij de rechten van de holebigemeenschap danig onder druk worden gezet. De Europese voetbalunie gaf echter een negatief advies met als argument dat het daarmee een politiek statement zou maken.

Die beslissing valt niet in goede aarde. In München zelf wil men de belangrijkste gebouwen met de kleuren van de regenboog verlichten en aan het stadion zullen tienduizend regenboogvlaggen uitgedeeld worden aan de fans. Acht Duitse steden hebben al laten weten het stadion van hun lokale club in de regenboogkleuren te zullen doen oplichten: Keulen, Frankfurt, Berlijn, Wolfsburg, Augsburg, Hannover, Dresden en Düsseldorf. Daarnaast zullen 38 Duitse clubs acties ondernemen in de strijd tegen holebihaat. Duits kapitein Manuel Neuer zal tegen de Hongaren, zoals in de vorige wedstrijden, met een kapiteinsband in de regenboogkleuren spelen.

Duits bondscoach Jogi Löw is blij met de acties. “Het zou mij veel plezier hebben gedaan indien men het stadion van München in de kleuren van de regenboog had getooid”, aldus Löw. “Maar ik vind het belangrijk dat we op symbolische wijze tonen dat we deze waarden respecteren.”

Ook speler Mats Hummels steunt het ‘protest’. “Het doet me deugd dat we deze boodschap naar de ganse wereld sturen”, verdedigt hij het Duits initiatief.

Dieter Reiter, burgemeester van München, hekelt het standpunt van de UEFA. “Het is beschamend dat de UEFA ons verbiedt respect en solidariteit te tonen met de holebigemeenschap. Het ontgoochelt mij evenzeer dat de Duitse voetbalbond zich niet gemachtigd voelt om invloed uit te oefenen in dit dossier.”

Steun

Ook buiten Duitsland leeft de discussie. In eigen land zal het stadion van AA Gent alvast in de kleuren van de regenboog worden verlicht en ook de Belgische voetbalbond KBVB is niet te spreken over het verbod van de UEFA. “Dit staat haaks op al wat de UEFA propageert”, aldus woordvoerder Stefan Van Loock bij de collega’s van de VRT. De Rode Duivels zouden zelf ook acties ondernemen tegen de beslissing van de UEFA. Ook VRT-anker Karl Vannieuwkerke hekelde gisteravond de aanpak van de Europese voetbalbond. “Hoe onnozel kan je zijn, UEFA?”

Deens bondscoach Kasper Hjulmand ging nog een stap verder. “De regenboogkleuren zijn een hommage aan de diversiteit en verduidelijken dat iedereen gelijk is. Dat heeft niets met politiek te maken.” Antoine Griezmann, speler van Frankrijk, twitterde een foto van de Allianz Arena in de regenboogkleuren én met een gebalde vuist.

