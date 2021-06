NBA play-offs: Phoenix pakt in de slotseconde tweede zege tegen Clippers

De Phoenix Suns hebben dinsdagnacht in de finale van de play-offs van de Western Conference in de NBA op de valreep gewonnen van de LA Clippers. Center Deandre Ayton legde met een dunk in de slotseconde de 104-103 eindstand vast. In de tussenstand leidt Phoenix nu met 2-0. Wie het eerst vier matchen wint, stoot door.

Cameron Payne kwam bij Phoenix tot 29 punten, een persoonlijk record. Ayton droeg 24 punten bij en had ook nog eens 14 rebounds. Devin Booker kende een moeilijke avond, maar was toch nog goed voor 20 punten. Booker liep tijdens de match een hevige bloedneus op en kon pas verder kon nadat hij was gehecht. Chris Paul ontbrak nog steeds bij Phoenix vanwege coronagerelateerde redenen. Het is onbekend wanneer hij kan terugkeren. De Clippers deden het opnieuw zonder sterspeler Kawhi Leonard, die blijft sukkelen met de knie.

Voor de Suns was het de negende zege op rij in de play-offs. Donderdag staat de derde wedstrijd van de finale op het programma in het Staples Center in Los Angeles.

(belga)