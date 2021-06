Christoff opent eigen tapasbar: “Al lang een grote droom”

Salida is het Spaanse woord voor afslag en binnenkort ook de naam van de tapasbar van Christoff (45). Op 1 juli opent de schlagerzanger de deuren van zijn nieuwe onderneming in Ninove.

Permanent wordt de tapasbar niet. “Het is een zomerbar”, zegt Christoff in Dag Allemaal. “Ik wil gewoon eventjes proeven van de horeca, al lang een grote droom van mij. Stel dat het een doorslaand succes is, dan zien we wel of er nog een vervolg op komt.”

De naam is alvast handig gekozen: de tapasbar ligt aan de afrit van Ninove. Optreden zal Christoff in Salida niet doen. “Ik ben zaakvoerder en wil een attente gastheer zijn voor iedereen. Ik zal ook zelf de handen uit de mouwen steken, zodat ik geen tijd heb om te piekeren.” Begin deze maand kondigde de zanger immers de breuk met zijn verloofde Ritchie aan.

(dewo)