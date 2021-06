Coronacijfers dalen snel: nog 184 patiënten op intensieve zorg

Tussen 16 en 22 juni werden dagelijks gemiddeld 28,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 36 procent op weekbasis. Er liggen nog 450 coronapatiënten in het ziekenhuis (-31 procent), van wie 184 intensieve zorg nodig hebben (-28 procent). Gedurende de hele pandemie werden in totaal al zo’n 75.200 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In de week van 13 tot en met 19 juni werden elke dag gemiddeld 433 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een daling met liefst 44 procent ten opzichte van een week eerder, al werd ook wel iets minder getest. De positiviteitsratio bedraagt nog 1,5 procent.

In dezelfde periode vielen per dag gemiddeld 6 overlijdens te betreuren. Dat is een daling op weekbasis met 19 procent.

Intussen kreeg 69,4 procent van de volwassen of 55,6 procent van de totale bevolking een eerste prikje met een coronavaccin. Het gaat om meer dan 6,4 miljoen Belgen. Ruim 3,55 miljoen landgenoten zijn volledig gevaccineerd. Dat is 38,6 procent van de volwassen bevolking en 30,9 procent van alle inwoners.

LEES OOK. Ruim 42.000 Limburgers gingen niet in op uitnodiging voor vaccin

In de week van 14 tot en met 20 juni zijn elke dag gemiddeld bijna 95.000 prikjes gezet.