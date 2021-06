De UEFA krijgt de wind van voren nu de Europese voetbalbond de stad München verboden heeft om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten als protest tegen de homofobe wetgeving in Hongarije. Ook bij de Belgische voetbalbond is de verontwaardiging groot. “Wij zullen alvast wél regenboogvlaggen ophangen.”