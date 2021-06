Hoe zou het nog zijn met Francisco Sanchez (57), die heerlijke werfleider uit het toenmalige VT4-programma ‘The Block’? Klaar voor een comeback op tv, zo blijkt: deze zomer is hij samen met Dina Tersago jurylid in ‘Vakantiehuis For Life’ op VTM, waarin koppels een chalet in Durbuy verbouwen.