Wie wordt tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finale? Alle scenario’s voor alle acht kanshebbers op een rijtje

Rekenen is overbodig, om Europees kampioen te worden moeten we ze toch allemaal kloppen. We weten het wel. Maar toch willen we maar wat graag achterhalen wie onze volgende tegenstander wordt in de achtste finales. Daarom haalden wij ons rekenmachine boven en zetten we alle scenario’s op een rij voor elke van onze acht mogelijke tegenstanders. Wat blijkt? In theorie mag de kans op de nummer drie van groep F dan wel klein zijn (er moeten flink wat voorwaarden vervuld zijn), toch lijkt een tegenstander uit de groep des doods helemaal niet zo onrealistisch voor de Belgen. Gelukkig kan Robert Lewandowski nog te hulp schieten.