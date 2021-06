Wat een deceptie: Elise Mertens na blitzstart op gras en tal van kansen onderuit tegen Amerikaans supertalent

Elise Mertens (WTA 16) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Eastbourne (565.530 dollar). Onze landgenote won de eerste set tegen Coco Gauff (WTA 23) met 6-0, maar dan ging het mis. De 17-jarige Amerikaanse boekte met 7-6 en 7-5 haar plek in de tweede ronde.