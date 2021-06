Marc Van Ranst na weken in safehouse: “Zwijgen, dat mag men van mij niet vragen”

Marc Van Ranst is sinds zondag weer thuis, en maakte dinsdag zijn opwachting in de studio’s van Terzake. Het was van half mei geleden dat hij nog eens te zien was in een tv-studio – de langste periode sinds het begin van de coronacrisis. “Dat mensen dan bedreigingen gaan uiten, daar heb ik geen begrip voor. Het is als kwaad zijn op de weerman als die storm voorspelt.”

“Goed eigenlijk”, antwoordde Marc Van Ranst op de vraag hoe het met hem ging. De sweater was oranje deze keer. Maar verder leek het beeld net zoals vóór de vijf weken die ’s lands bekendste viroloog veiligheidshalve op een geheime locatie had doorgebracht. In een safehouse van de politie, om hem te beschermen tegen de doodsbedreigingen die militair Jürgen Conings had geuit.

Van Ranst maakte meteen duidelijk dat hij na weken van het scherm niks van zijn scherpte had verloren. “Die man was geradicaliseerd, maar dat komt niet vanzelf”, zei hij in de studio’s van Terzake. “Het is een product van antivaxers aan de ene kant en politieke partijen of splintergroepen daarvan aan de andere kant, die hem leidden tot ik ga actie ondernemen.”

De doodsbedreigingen, die zijn “bijna dagelijkse kost”, zegt hij. “En ze gaan gewoon door. Waarschijnlijk zie ik maar een fractie. Vaak gaat het om klavierhelden, maar hier niet. Ik let er nu wel nog meer op dat ik ze altijd doorgeef aan de politie. Je moet er altijd rekening mee houden dat er nog zulke dingen gebeuren. Mensen voelen zich ook gesteund als ze bedreigingen uiten. En als je in zo’n chatgroep een kijkje gaat nemen (wat Van Ranst tijdens zijn periode in een safehouse een keer deed, red.), reageert men alsof je een theekransje van lieve oude dametjes verstoort.”

Maar heeft hij dan geen begrip voor de boosheid, vroeg Terzake-anker Kathleen Cools. “Ik heb er begrip voor dat die voor veel mensen een heel moeilijke periode is en dat de boosheid daar een gevolg van is. Maar dat mensen dan bedreigingen gaan uiten, daar heb ik geen begrip voor. Het is als kwaad zijn op de weerman als die storm voorspelt.”

Van Ranst kreeg tijdens zijn periode in het safehouse kritiek van regeringscommissaris Pedro Facon – door zich steeds zo polariserend op te stellen op thema’s buiten zijn rol als adviseur, dreigde hij het draagvlak voor de maatregelen onderuit te halen, was diens punt. “Dat was onheus”, zegt Van Ranst. “Adviseurs waarbij je op een knop duwt voor een advies en die voor de rest stil zijn? Zo werkt het niet. Over racisme en xenofobie ga ik me nooit inhouden. Dat mag men mij ook niet vragen.”

Tot slot had Van Ranst het tijdens het interview ook nog even over de risico’s van een heropflakkering van de pandemie in de herfst. “Het is een vervelende taak, die als spelbreker wordt aanzien, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Indiase variant bij ons de volledige virusmarkt in handen zal nemen. In het Verenigd Koninkrijk zie je dat ze daardoor geplande versoepelingen hebben geannuleerd. We proberen deze crisis zo goed en zo kwaad mogelijk en met zo weinig mogelijk slachtoffers door te komen.”