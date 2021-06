Kleine eengezinswoning wordt omsingeld door mega bouwproject, maar eigenaar denkt niet aan verkopen

Een kleine eengezinswoning staat midden in een enorm bouwproject in Coral Gables, Florida. Orlando Capote, de huiseigenaar zegt dat zijn huis een onschatbare emotionele waarde heeft en dat hij het niet zal verkopen, ongeacht het lawaai, het puin of de prijs.

“Dit huis is als een harde schijf, oké? Als ik om me heen kijk, terwijl ik erin woon, en er doorheen beweeg, herbeleef ik veel herinneringen die ik in een ander huis niet kan vinden.” aldus Capote.

Hij vertelt hoe zijn vader uit Cuba kwam en zich krom gewerkt heeft om dit huis voor zijn gezin te kunnen kopen. Dat was in 1989. Het grootste deel van zijn jeugd heeft hij buiten in de mangobomen doorgebracht met zijn moeder en vader, voor wie hij later zorgde. In 2005 overleed zijn vader. In 2020 verloor hij zijn moeder, die hem smeekte om hun familieschat niet te verkopen.

De afgelopen zes jaar heeft Orlando meer dan 60 aanbiedingen geweigerd om te verkopen aan ontwikkelaars en makelaars. “Ik wil niet dobbelen. Ik wil geen gok wagen. Dus de herinneringen zijn meer waard.” aldus Capote.

(kabu)