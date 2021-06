Overgang Hakan Calhanoglu van AC Milan naar stadsrivaal Inter is officieel

De transfer van Hakan Calhanoglu van AC Milaan naar stadsrivaal Inter is officieel rond. Dat liet zijn nieuwe club, waar de Turkse middenvelder voor drie jaar tekent, dinsdag weten. Calhanoglu wordt een ploegmaat van Romelu Lukaku.

De afgelopen vier seizoenen kwam de 27-jarige Calhanoglu voor AC Milaan uit, maar zijn contract liep er af. Bij Inter gaat hij meer verdienen, volgens de Turkse pers zo’n zes miljoen euro per jaar. De club van Alexis Saelemakers had hem graag gehouden.

Calhanoglu had namelijk een sleutelrol in het elftal van Stefano Pioli. Afgelopen seizoen scoorde hij negen keer en gaf hij twaalf assists in 43 optredens.

Calhanoglu, die met Turkije al in de groepsfase uitgeschakeld werd op het EK, werd ook het hof gemaakt door enkele ploegen uit de Premier League, Juventus en Galatasaray.